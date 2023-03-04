VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
04 Mart 2023 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 13:15:00

Bulgaristan'daki Türk toplumu Türkiye'deki kardeşlerinin yardımına koştu

Kaynak: AA

ABONE OL

Hak ve Özgürlükler Hareketi, tüm teşkilatlarını seferber ederek depremin ilk günlerinde yardım malzemesi taşıyan 110'dan fazla tırı Türkiye'ye ulaştırdı.

Bulgaristan'daki Türk toplumu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı insani yardım çalışmalarında Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) teşkilat gücünden de istifade ederek Türkiye'ye çok miktarda yardım malzemesi gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bulgaristan'da yaşayan Türkler, Bulgar komşularıyla depremzedeler için yardım seferberliği başlattı.

En az 1 milyon Türk nüfusun bulunduğu ülkede ayni yardımların toplanmasında en büyük organizasyonu yapan HÖH oldu.

Ülke çapında 29 bölgede yardım toplama merkezleri oluşturan HÖH'ün 1500'den fazla gönüllüsü, Bulgaristan'ın dört bir yanından gelen yardımları tasnif edip paketledi.

Haskova'da büyük bir depoyu lojistik merkez olarak kullanan HÖH, 110'dan fazla tırı AFAD'ın Edirne tesislerine sevk etti.

HÖH'ün Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile yakın eş güdüm içinde çalıştığı bu operasyonda Türkiye'ye 45 bine yakın battaniye ve uyku tulumu, 7 bin 651 çadır yatağı, 3 bin 620 yatak, 26 aydınlatma cihazı, 92 seyyar tuvalet/banyo, 7 jeneratör, 322 ton gıda, 265 ton giyecek ve 46 ton hijyen malzemesi gönderildi.

HÖH, ayrıca büyük bir nakdi yardım kampanyası başlatırken ilk aşamada toplanan 800 bin avro civarındaki nakit bağışı, Bulgaristan'da çadır ve konteyner alması için Sofya Büyükelçiliğine tahsis etti.

Büyükelçilik, nakdi bağış ile Bulgaristan'dan bugüne kadar 800'den fazla çadır ve 150 civarında konteyner temin etti.

HÖH'te toplanan nakdi yardımın geri kalan kısmı, 500 bin avroyu aştı.

HÖH, toplanan nakdi bağışı doğrudan AFAD'a aktaracak.

Etiketler : bulgaristan türkiye deprem yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX