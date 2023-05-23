VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnce'den Kılıçdaroğlu'na destek iddialarına yalanlama
Bulgaristan'da rakip ittifaklar, koalisyon hükümeti kurmakta anlaştı
"Kabuğumuza çekilen değil, dünyaya açılan bir ülkeyiz"
"Bu seçim Türkiye'nin istikametinin devam edip etmeyeceği noktasında düğümleniyor"
TCG Anadolu'yu 6 günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti
Başkan Erdoğan'dan depremzede öğrencilere burs müjdesi
23 Mayıs 2023 Salı 00:45:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 00:45:00

Bulgaristan'da rakip ittifaklar, koalisyon hükümeti kurmakta anlaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Siyasi krizin sürdüğü Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından, birbirine rakip iki ittifak, koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardı.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB)-Demokratik Güçler Birliği (UDF) ittifakı ile Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı seçmenlerin son 2 yılda 5 kere sandığa gittiği ülkedeki siyasi krizi sonlandırmak için adım attı.

Buna göre, rakip GERB-UDF ile PP-DB ittifakları koalisyon hükümeti kurulması konusunda mutabakat sağladı.

Dönüşümlü başbakanlık sisteminin uygulanacağı koalisyon hükümetinde, Değişime Devam (PP) Partisinin adayı Nikolay Denkov ile GERB'in adayı eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Mariya Gabriel'in 9'ar ay süreyle başbakanlık yapmasında uzlaşıldı.

Ülkenin eski eğitim bakanlarından Denkov, hükümetin kurulmasının ardından başbakanlık koltuğuna oturacak ilk isim olurken, bu sırada Gabriel de başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı görevlerini yürütecek.

İkili, daha sonra görev değişimi yapacak.

Bulgaristan'da 240 sandalyeli parlamentoda, GERB-UDF'nin 69, PP-DB'nin 64 milletvekili bulunuyor.

Kabineye, parlamentoda en az 121 milletvekilinin güvenoyu vermesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 15 Mayıs'ta hükümeti kurma görevini Mariya Gabriel'e vermişti. Ülkeyi 2021'e dek 12 yıl yöneten eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu GERB partisinin adayı Gabriel, AB Komisyonu üyeliği görevinden de istifa etmişti.

Etiketler : bulgaristan ittifak koalisyon hükümet
Şiddet sessizliği

Şiddet sessizliği
Çocuk aşkı taçlandırır

Çocuk aşkı taçlandırır
Bahriyeli Engin

Bahriyeli Engin
Londra'ya Uğur getirdi

Londra'ya Uğur getirdi
Aşıklar ilk kez görüntülendi

Aşıklar ilk kez görüntülendi
Siyah şıklık

Siyah şıklık
Cannes'da şıklık yarışı

Cannes'da şıklık yarışı
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Fas'ta film çekti

Fas'ta film çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX