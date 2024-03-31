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31 Mart 2024 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 11:15:00

Bulgaristan ve Romanya, Şengen bölgesine katıldı

Kaynak: AA

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Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e dahil edildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X üzerinden yaptığı açıklamada, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e katıldığını, bugün itibarıyla hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.

Von der Leyen, bunun, Avrupa çapında milyonlarca AB vatandaşına fayda sağlayacağını, Şengen bölgesini daha güçlü kılacağını ifade etti.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da bir sonraki aşamada kara sınırlarındaki kontrollerin de kaldırılacağını, bunun sene boyunca üye ülkeler arasındaki görüşmelerde ele alınacağını bildirdi.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Şengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. Anlaşma, geçen yıl sonu sağlanmıştı.

Etiketler : avrupa birliği vizesiz seyahat şengen bulgaristan romanya
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