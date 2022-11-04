VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Karadeniz'in güvenliği
Satıcı ve tüketiciler Türkiye'deki ürün güvenliği kurallarını veri tabanından öğrenecek
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
İzmir Buca'daki 4.9'luk depremde 1 kişi hayatını kaybetti
QUA Granite, sektöründe Metaverse evrenine yatırım yapan ilk şirket oldu
ABD'de ara seçimler öncesi seçimlere duyulan güven gündemde
İran'ı "özgürleştireceğini" vadetti
Bulgaristan Ukrayna'ya silah yardımında bulunacak
İstanbul Valiliği uyuşturucu verilerini açıkladı
Yargıtay, eski eşini satırla öldüren kişiye "haksız tahrik" indirimi kararını bozdu
Türkiye'den iklim değişikliğiyle mücadelede somut emisyon azaltım hedefi bekleniyor
Başkan Erdoğan "Putin ile anlaştık" diyerek duyurdu
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
"CHP'nin gidişatından rahatsızım"
"Gençlerimiz için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz"
Başkan Erdoğan uyarmış! "Seni devirecekler"
ABD Türkiye'ye F-16'ları verecek mi?
Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak ve fırtına geliyor
İstanbul'da özel harekattan operasyon!
Krizi yine Erdoğan çözdü!
İzmir'de şiddetli deprem
Beni rock yıldızı gibi hissettirin
Michelin buluşma
Sonbaharda konserlere devam
04 Kasım 2022 Cuma 11:26:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 11:26:00

Bulgaristan Ukrayna'ya silah yardımında bulunacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Bulgaristan parlamentosu, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya silah yardımı yapma yönünde karar aldı.

240 üyeli Meclisteki oylama, 49 oya karşı 155 oyla kabul edildi, bir milletvekili ise "çekimser" kaldı.

Rusya yanlısı olan eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) 25 kişilik ve Ukrayna'daki savaşta Rusya'dan yana saf tutan popülist Yeniden Doğuş partisinin 27 kişilik grupları, oylamaya katılmadı.

İki partinin milletvekilleri, oylama sırasında salonda "silahlara hayır" ve "barış" yazılı dövizler kaldırdı.

Karara istinaden Bulgaristan hükümeti, bir aya kadar Parlamentoya Ukrayna'ya askeri ve teknik yardımının yapılmasını öngören bir paket taslak gönderecek.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, yeni karara ilişkin "Defalarca söylemiş olduğum gibi Ukrayna'ya S-300 ve C-125 uçaksavar sistemleri, Su-25 ve Mig-29 savaş uçakları gibi ağır silahlar vermemiz mümkün olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev de benzer bir tutumu savunarak Bulgaristan'ın NATO'daki müttefiklerinin, Ukrayna'ya hibe edebilecek ağır silahların yerine NATO standartlarına uygun silahları Bulgaristan'a vermeyeceğini öne sürmüştü.

Parlamento, daha önce mayısta aldığı başka bir kararla Ukrayna'ya silah yollanmasına karşı çıkmıştı.

Etiketler : 240 üyeli Mecliste OYLAMA Dimitar Stoyanov
Yeni aşkı ‘Kurt Adam'

Yeni aşkı ‘Kurt Adam'
Hollanda'dan onur ödülü

Hollanda'dan onur ödülü
Yaş farkı şaşırttı

Yaş farkı şaşırttı
2 Milyonluk 'VİP' hayat

2 Milyonluk 'VİP' hayat
Çekimleri tamamlandı

Çekimleri tamamlandı
“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

'Kadir benim için büyük riskti'

'Kadir benim için büyük riskti'
‘Var ya' düeti

‘Var ya' düeti
Tarkan'dan tebrik geldi

Tarkan'dan tebrik geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX