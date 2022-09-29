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29 Eylül 2022 Perşembe 17:05:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 17:05:00

Bulgaristan, Ukrayna'nın ağır silah yardımı talebini yeniden reddetti

Kaynak: AA

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Savunma Bakanı Stoyanov, "Bakan olduğum sürece Ukrayna'ya silah yardımı yapılmayacak." dedi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Ukrayna'nın tekrar Bulgaristan'dan ağır silah talebinde bulunduğunu ve bu talebinin bir kez daha reddedildiğini duyurdu.

Bulgaristan Ulusal Radyosu'na (BNR) konuşan Stoyanov, "Bakan olduğum sürece Ukrayna'ya silah yardımı yapılmayacak." dedi.

Talebin Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisi Vitaliyi Moskalenko'dan geldiğini ve anında reddedildiği aktaran Stoyanov, Bulgaristan Meclisinin daha önce Ukrayna'ya askeri teknik yardım kapsamında sadece silah onarımının yapılmasını öngördüğünü anımsatarak "Ülkemiz Ukrayna'ya hiçbir silah yardımında bulunmayacak." diye konuştu.

Bakan Stoyanov, şimdilik Bulgaristan'ın Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa bulaşması konusunda herhangi bir riskin olmadığını da sözlerine ekledi.

Son derece eski ve bakımı yapılamayan MiG ve Su tipi Rus yapımı savaş uçakları kullanan Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten, eski hükümet ortağı olan Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) baskısı yüzünden Bulgaristan daha önce de Ukrayna'nın silah yardımı talebini reddetmişti.

Eski Doğu Bloku ülkelerin askeri hava filosunu yenilemek üzere elindeki Rus yapımı eski uçaklarını Ukrayna'ya verirken, Bulgaristan konuyla ilgili katı tavrını sürdürüyor.

Ülkenin doğusundaki Bezmer Hava Üssü'nde Bulgar Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-25 bombardıman uçağı, dün eğitim çalışmaları yaparken düşmüş, pilotu sağ kurtulmuştu. Geçen yıl ise MiG-29 tipi bir Bulgar savaş uçağının Karadeniz'e düşmesi sonucu pilotu hayatını kaybetmişti.

RUSYA'DA YAŞAYAN BULGARLAR SEFERBERLİĞE ÇAĞRILABİLİR

Bu arada Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı seferberlik girişimini değerlendirirken "Rusya, orada yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını seferberliğe çağırabilir." dedi.

Milkov, Sofya'da verdiği brifingde, "Çifte vatandaşı olan bu kişiler, Rusya Federasyonu topraklarında bulundukları sürece Rus pasaportları esas alınacak. Rus pasaportu taşıdıkları sürece de seferberliğe çağırılmak üzere askerlik evrakları da onlara takdim edilebilirler. Rus makamları onların yurt dışına çıkışlarını kolaylıkla engelleyebilir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : bulgaristan ukrayna silah yardımı
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