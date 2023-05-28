VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum, oyunu İstanbul'da kullandı
Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
"Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız ve problemsiz devam etmektedir"
Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu
"İkinci turun demokrasi şöleninde gerçekleşmesini diliyorum"
Oy kullanmaya gidemeyen seçmene 'seyyar sandık' gitti
28 Mayıs 2023 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 07:30:00

Bulgar zulmü unutulmuyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Bulgaristan'ın uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıktığı gerekçesiyle zulme maruz kalan Türkler, o günleri unutamıyor. Dağlarda saklandıklarını belirten Türkler, “Evimizden çıkarken ocağın üzerinde yemeklerimiz kaynıyordu” dedi.

Bulgaristan'ın Türklere yönelik uyguladığı asimilasyon politikası nedeniyle 1984-1989 yıllarında Türkiye'ye zorunlu göç edenler, 34 yıl önceki hüzün dolu günleri unutamıyor. Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç edenlerden 2 çocuk babası ve 3 torun sahibi 63 yaşındaki Nihat Cinoğlu, o dönem yaşadıklarını anlattı. Sakarya'da yaşayan Cinoğlu, 1 Ağustos 1989'da babası, annesi, ablası ile eniştesi, eşi ve iki çocuğuyla Bulgaristan'ın Şumnu Kayacık Köyü'nden Türkiye'ye göç ettiğini söyledi.

İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Dönemin Devlet Başkanı Todor Jivkov'un 29 Mayıs 1989'da yaptığı açıklamalarıyla Türkleri göçe zorladığını, Türklere karşı asimilasyon uygulandığını belirten Cinoğlu, "Belki de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bir zulüm yaşanmamıştı. Anamızın verdiği isimleri zorla Bulgar ismine çevirmemiz istendi. '600 yıl Osmanlı buralarda varlık gösterdi. Soyunuz, Bulgar soyundan geliyor, Bulgar'dınız. Sizi, soya dönüş projesiyle yeni isimlerinize kavuşturmak istiyoruz' dediler. Elimize zorla bir dilekçe ve isim örnekleri vermişlerdi, başka isim seçmemize izin vermediler" diye konuştu. Cinoğlu "Hunharca, zalimce zulüm yapıldı. Yürüyüşler yapılıyordu. Sıkıntı olmasın diye bu basıncı azaltabilmek için sınırları açtılar ama birdenbire 300-350 bin kişi sınırlara yöneldi. Evimizden çıkarken ocağın üzerinde yemeklerimiz kaynıyordu, öyle bırakıp çıktık. Sonradan komşularımız hem ağladık hem yedik diye haber verdiler. Zor günlerdi" dedi.

"DAĞLARDA SAKLANIYORDUK"

Kocaeli'de yaşayan 66 yaşındaki Ömer Avcı da, "Geceleri kaçıyorduk, dağlara çıkıyorduk, işe gidemiyorduk. Bize gece yarısı geldiler. Bana, 'Sen şimdiye kadar isim değişikliği için neden başvurmadın?' dediler. Ben de 'İsmimi annem babam koymuş.' dedim, o gece götürdüler, imzaları attırdılar. Bize 'Artık bu isimle hareket edeceksiniz' dediler. Bu duruma gelinceye kadar köylerde dağlara kaçtık. Günlerce oralarda durduk, perişan vaziyette. O zamanki Türk hükûmetine de minnettarım. Ana vatana kavuşmamızı sağladılar. Sonsuz şükürler olsun" dedi.

"HÜCREDE AÇ SUSUZ KALDIK"

Asimilasyon politikasına karşı çıktığı gerekçesiyle Belene Kampı'nda zulme maruz kalan Bulgaristan Türkü Fahri Yaşaroğlu, "İsmimizi değiştirmemek için yürüyüş yaptık. Gece evlerimizden teker teker toplayıp cezaevine gönderdiler. Sonra da kelepçeli olarak Belene kampına götürdüler. Bizleri hücrelere aldılar. Kibrit kutusu kadar peynir, bir dilim ekmek. 6 ay orada kaldık, sürekli bizi sorguladılar, baskı yaptılar. Tuvalet kovası hücre içinde kapının arkasındaydı. Oraya yemeklerimizi bırakıyorlardı. Verdikleri ekmek buzluydu. Sonra bizi oradan alıp çalıştırdılar, yediğimiz yemeğin parasını bile bizden sonradan kestiler" ifadelerini kullandı.

Etiketler : bulgaristan asimilasyon türk
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
Sade Serenay

Sade Serenay
Nezaket ve saygı çok önemli

Nezaket ve saygı çok önemli
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX