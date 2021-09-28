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28 Eylül 2021 Salı 21:19:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 21:19:00

Bu yıl BM Genel Kuruluna 17 kadın hitap etti

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Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılan 191 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile bakanları arasında bu yıl sadece 17 kadın yer aldı.

Liderlerinin iklim krizinden, Kovid-19 salgınına, dünyanın gündemine oturan Afganistan'dan, Suriye'deki krize küresel sorunları ele aldığı bu yıl 76'ncısı düzenlenen BM Genel Kurulu görüşmelerinde erkek liderlerin sayısı kadınlara oranla 11 kat fazlaydı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, bu yıl zirvede yer alan 191 devlet ve hükümet başkanı ile bakandan sadece 17'sinin kadın olduğunu söyledi.

2020'de ise BM zirvesinde temsil edilen kadın lider sayısı sadece 9'du.

Bu yıl zirvede Myanmar ve Afganistan ise konuşma yapmayan ülkeler arasında yer aldı.

Etiketler : BM zirvesi Myanmar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bm Kovid-19 salgını
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