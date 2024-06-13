Bu ada 50 yıl içinde yok olacak!

Yunanistan'ın önemli kültür hazinelerinden olan Delos Adası, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle 50 yıl içinde sular altında kalacak.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, Delos Adası'ndaki deniz seviyesinin 10 yıl içerisinde 20 metreye kadar yükseleceği, 50 yıl içinde de tamamen sular altında kalacağı ortaya çıktı.

Ada üzerinde Antik Yunan döneminden kalma yapılar, yükselen su seviyesi nedeniyle aşınıyor ve zamanla yıkılıyor.

Delos Adası, Helenistik ve Roma dönemindeki günlük hayata dair hazine değerinde önemli bilgiler taşıyor.

İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle yükselen deniz suyu, Delos Adası'nı 50 yıl içinde adeta yutacak ve sular altında kalmasına sebep olacak.

"ÇEVRE SAVAŞINI KAYBETTİK"

Arkeolog Athena-Christiana Loupou, bölgede turizm rehberliği yaparak Antik döneme ışık tutuyor.

Önemli alanların deniz seviyesinin yükselmesiyle kaybedilebileceği bilgisini paylaşayn arkeolog, "Plastik pipetleri kağıt pipetlerle değiştirdik ama savaşı kaybettik" dedi.