VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Balıkesir'de Toplu Açılış Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Brüksel'de kira artışları sınırlandırıldı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
MSB: Hudut Kartallarımız 16 kişiyi yakaladı
Bakan Varank'tan TOGG açıklaması!
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
"Dağlarda bir tek terörist kalmayacak"
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi
TikTok'tan üç yeni özellik!
Birinci yıl kutlaması
Formunu pilatese borçlu
Evlilik güzel evimle ilgileniyorum
Davetten davete
Pop ile arabesk birleşti
Konyalıları coşturdu
Farkındalık buluşması
Akustik atılım
Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Kıbrıs'ta tehlikeli oyun!
Online dolandırıcılar iş başında... Araç kiralamada büyük vurgun!
Memur ve memur emeklisine müjde!
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 3 yıl geçti
Sırbistan'da yaşayan fotoğrafçı Surovi geleneksel kıyafetleri modern zamanla harmanlıyor
08 Ekim 2022 Cumartesi 15:56:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 15:56:00

Brüksel'de kira artışları sınırlandırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Brüksel'de düşük enerji verimliliğine sahip evlerin kiraları bir yıl boyunca artırılamayacak.

Brüksel Bölge Parlamentosu, enerji krizi nedeniyle şehirdeki kira artışlarının sınırlandırılmasına yönelik teklifi kabul etti. Buna göre, Brüksel'de kiraların artış oranını belirleyen endeksleme sistemi hesaplaması bir yıl için değiştirilecek.

Kira artışları konutların enerji sınıflarına göre yapılabilecek. Enerji performansı A, B, C ve D sınıfında olan evlerin kiralarına enflasyon oranına bağlı endeksleme sistemi uygulanacak.

Böylece yüksek enerji verimliliğine sahip dairelerin kiralarına zam yapılabilecek. Enerji sınıfı E olan konutların kiraları endeksleme oranının yüzde 50'si kadar yükseltilebilecek.

En düşük enerji verimliliğine sahip olan F ve G sınıfındaki evlerin kiralarına ise bu yıl zam yapılamayacak. Söz konusu düzenleme Brüksel'deki kiralık dairelerin yüzde 65'ini etkileyecek.

Yapılan çalışmalarda Brüksel'deki kiralık konutların yüzde 30'unun G sınıfında, yüzde 15'inin E sınıfında ve yüzde 20'sinin D sınıfında olduğu ortaya koyuyor.

Brüksel'de ev sahipleri kiralık dairelerine yüksek maliyetleri olan yalıtım ve izolasyon gibi harcamaları yapmaktan çekiniyor.

Bu durum, son dönemde yaşanan enerji kriziyle birlikte düşük enerji verimliliğine sahip konutlardaki kiracıları zor duruma bırakıyor.

Belçika'da enflasyon, eylülde 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu.

Ülkede eylül ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 134,9, elektrik fiyatı yüzde 81,3 ve kalorifer yakıtı fiyatı da yüzde 56,3 arttı.

Etiketler : Brüksel Bölge Parlamentosu A B C ve D sınıfı KİRA
10'u bir yerde

10'u bir yerde
Çocuklar için boyadılar

Çocuklar için boyadılar
Evlilik sonrası yeni anlaşma

Evlilik sonrası yeni anlaşma
Sokakta yaşadım

Sokakta yaşadım
Gelin adayına kayınvalide benzetmesi

Gelin adayına kayınvalide benzetmesi
Fotoğraf sevdası

Fotoğraf sevdası
Yeni şarkıları hatırlamıyoruz

Yeni şarkıları hatırlamıyoruz
Süper hayal kırıklığı!

Süper hayal kırıklığı!
4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist

4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX