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12 Haziran 2020 Cuma 15:16:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 15:28:00

Brezilyalılar, koronavirüs tedbirlerini yeterince almayan hükümeti plaja mezar kazarak protesto etti

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Protestocular, koronavirüs salgınına karşı yeterli tedbir almayan Brezilya hükumetini ünlü Copacabana plajına mezar kazarak protesto etti.

Koronavirüs salgınını en ağır yaşayan ülkelerden biri de Brezilya...  Ülkede 805 binden fazla vaka görülürken, ölü sayısı da 41 bini geçti.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun virüsü umursamaması ve salgınla mücadele kapsamında karantina uygulamalarına karşı çıkması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler artıyor.

PROTESTO AMAÇLI MEZAR KAZILDI

Ülkenin ünlü Copacabana plajında hükümetin salgına yönelik mücadelesini protesto etmek amacıyla aktivistler tarafından sembolik mezarlar kazıldı.

BOLSONARO TARAFTARLARI HAÇLARI DEVİRDİ

Kazılan 100 sembolik mezara salgında hayatını kaybeden 41 binden fazla kişi için temsili siyah haçlar dikildi.

Aktivist Antonio Carlos Costa, "Başkan, bunun Brezilya tarihinin en dramatik krizlerinden biri olduğunu fark etmedi. Aileler binlerce ölüm için yas tutuyor. İşsizlik ve açlık var." dedi. Costa ayrıca, Bolsonaro destekçilerinin haçları devirerek eyleme karşı çıktığını belirtti.

SAO PAULO VAKA SAYISINDA ZİRVEDE

Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Sao Paulo eyaletinde virüse bağlı can kaybı sayısı 10 bin 145'e yükseldi. Eyalette toplam vaka sayısı ise 162 bin 520 olarak kaydedildi.

BREZİLYA DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Sao Paulo'dan sonra salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde 7 bin 363 kişi hayatını kaybetti, toplam 75 bin 775 vaka tespit edildi. Dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği ülkeler sıralamasında üçüncü konumda yer alan Brezilya, vaka sayısında ise ikinci sırada yer alıyor.

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