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25 Mart 2024 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 11:45:00

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında ölü sayısı 23'e yükseldi

Kaynak: AA

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Brezilya'nın Espirito Santo eyaleti ve Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.

Espirito Santo eyaletinden yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, toprak kaymalarında ölü sayısının 23'e yükseldiği ve eyalette yaklaşık 5 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Espirito Santo eyaleti ile Rio de Janeiro kentinde toprak kaymalarından dün 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Rio de Janeiro'da şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle "acil durum" ilan edilmiş, Petropolis kentinde ise bazı evlerin yıkıldığı ve 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

Meteoroloji servisi de yoğun yağışlar ve fırtınanın bir süre daha devam etmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Etiketler : brezilya yağış toprak kayması
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