VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var
Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Bakan Akar'dan depremin vurduğu Hatay'da inceleme
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
"Hatay'da kurduğumuz hastanede 2 haftada 1500'den fazla kişiyi tedavi ettik"
Cem Uçan: Ünlülük bir meslek değildir
TMO, depremzede üreticilerden kota sınırlaması olmadan alım yapıyor
"Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin, tavsiyem odur"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dayanışma Obası'na ziyaret
İhracat ocakta yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar oldu
Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını kınadı
İstanbul'a çamur yağdı
"Taahhüt adımlarını görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil"
Geleceğin liderleri Avusturya eski Cumhurbaşkanı Fischer ile bir araya geldi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Deprem bölgelerine yapılan ayni yardımlara ilişkin veriler paylaşıldı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı çocukların yanında
Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı
Kahramanmaraş'ta deprem
Peru'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi
Otomobil parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi
Avusturya'daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası
27 Şubat 2023 Pazartesi 09:50:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 09:50:00

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e çıktı.

Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı eyalette, hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden 21 Şubat'ta yapılan açıklamada, şubat ayı boyunca beklenen yağışların 24 saatte eyalete düştüğü duyurulmuş, zararın büyük olduğu belirtilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.

Sel ve toprak kaymalarında 2 binden fazla kişinin evsiz kaldığı, 3 bin kişinin felaket bölgesinden tahliye edildiği açıklanmıştı.

Etiketler : brezilya sel toprak kayması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX