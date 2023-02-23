Sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e çıktı

Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana etkili olan sellerde ölü sayısının arttığını bildirdi.

Afette şimdiye kadar 48 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Eyalet Sivil Savunma Koordinatörü Hengeel Ricardo Pereira açıklamasında, yaklaşık 3 bin kişinin felaket bölgesinden tahliye edildiğini, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü kaydetti.

Bölgeye askeri helikopterle insani yardım ulaştırılmaya çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.