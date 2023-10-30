VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
İzmir Token CEO'su Barış Turgut: Şehir token'ları şehirler için yeni bir değer oluşturacak
30 Ekim 2023 Pazartesi 08:53:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 08:53:00

Brezilya'da küçük uçak düştü: 12 ölü

Kaynak: AA

ABONE OL

Brezilya'nın batı kesimindeki Amazon Ormanları'na küçük bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Rio Branco kentindeki havaalanından kalkan küçük uçak, Acre eyaletindeki Amazon Ormanları'na düştü.

Kazada, uçaktaki 12 kişi yaşamı yitirdi. Ölenler arasında 1 bebeğin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Uçağın bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, uçağın yere çakıldıktan hemen sonra alev aldığı bildirildi.

Açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etiketler : uçak kazası Amazon Ormanları hayat kaybı
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
X-ray önlemi

X-ray önlemi
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX