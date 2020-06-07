  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan flaş ABD açıklaması: Hazırız...
Liverpool, şampiyonluğu 2021'de kutlayacak
Alman polisi göstericilere polis köpeğiyle müdahale etti
Brezilya'da koronavirüs verilerine sansür!
İkisi arananlar listesindeki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Şehidimizin naaşı Tokat'a getirildi
Putin'in eski danışmanından şoke eden itiraf!
İçişleri Bakanlığı duyurdu... Terör örgütü çözülmeye devam ediyor
Amerikan halkına göre ülke kontrolden çıktı
Bakan Koca 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakan Albayrak'tan "1 milyon yazılımcı" projesi anketine esprili yanıt
İdlib'de yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz 43 gün sonra şehit oldu
İngiltere Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı
Başkan Erdoğan "Ankara'da mesaiye devam" notuyla paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş İdlib paylaşımı: Dramı çıplak gözlerimle gördüm
ABD'nin eski bakanından Trump'a 'Anayasa'dan uzaklaştın' suçlaması
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Virüs taşıyabileceği için risklidir!
Trump'tan Washington'daki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı
İran tutuklu takasında ABD'yle doğrudan müzakere yapılmadığını açıkladı
Libya'da yakalanan Rus ajanların faaliyet ve hedefleri duyuruldu
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bizans bayrağı tepkisi
Avaşin'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 112 bini geçti
07 Haziran 2020 Pazar 21:49:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 21:49:00

Brezilya'da koronavirüs verilerine sansür!

ABONE OL

Brezilya'da koronavirüs verilerine sansür! Koronavirüs salgınını hafife alan yorumlarıyla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hükümetinden virüs verilerine ilişkin aldığı yeni karar büyük tepki çekti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınına karşı sergilediği tutum nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında eleştirilerin hedefi olmuştu.

Brezilya hükümeti eleştirilerin ardından yeni bir karar aldı. Brezilya Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesinde yer alan koronavirüs verilerini kaldırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, artık yalnızca son 24 saat içerisindeki vaka ve ölümlere ilişkin verilerin paylaşılacağı ve salgına ilişkin toplam verilerin yayınlanmayacağı ifade edildi.

ABD’den sonra dünyada en çok vaka görülen ülke olan Brezilya’da şu ana kadar 676 bin 494 vaka tespit edilirken 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak yeterli sayıda test yapılmaması nedeniyle Brezilya’daki rakamların çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) karantina önerilerine karşı çıkıyor. Bolsonaro Cuma günü yaptığı açıklamada, ideolojik taraf olmakla suçladığı DSÖ’den ülkesinin çekilebileceğini söylemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER