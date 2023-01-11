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11 Ocak 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 12:30:00

Brezilya'da eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı

Kaynak: AA

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Torres, 8 Ocak'ta eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçilerinin Kongre baskını sırasında Brasilia Federal Bölgesi Güvenlik Bakanı olarak görevini yerine getirmemekle suçlanıyor.

Brezilya'da Kongre baskınında "ihmali" olduğu gerekçesiyle eski Adalet Bakanı ve başkent Brasilia Federal Bölgesinin eski Güvenlik Bakanı Anderson Torres hakkında gözaltı kararı verildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Yargıç Alexandre de Moraes, Torres'i 8 Ocak'ta eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme baskınında, başkentin Güvenlik Bakanı olarak görevini yerine getirmemekle itham etti.

Yargıç Moraes, Torres hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Torres'in, geçen hafta tatil için ABD'ye gittiği ve ülkeye dönüş tarihinin bilinmediği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri Torres'in Brasilia'daki evinde arama yaptı.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetinin sözcüsü Senatör Randolfe Rodrigues, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barbarlığa müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Lula, baskından sonra yayımladığı açıklamada, yapılanları "vandallık ve faşistlik" olarak nitelendirerek Brezilya'da güvenlikten sorumlu olması gereken kişilerin görevlerini yerine getirmediğini belirtmişti.

Brezilya basınının yayımladığı videolarda, aşırı sağcı Bolsonaro destekçilerinin kamu binalarına baskın yaptığı sırada bazı polislerin bu duruma seyirci kaldığı ve cep telefonlarıyla o anların fotoğrafını çektiği ortaya çıkmıştı.

Anderson Torres, Bolsonaro döneminde 2019-2022 yıllarında Adalet Bakanı olarak görev yaptıktan sonra başkent Brasilia Federal Bölgesi Güvenlik Bakanı olarak atanmıştı.

Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen Torres, 8 Ocak'taki Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı ve Yüksek Mahkeme baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle görevinden azledilmişti.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

Etiketler : brezilya adalet bakanı anderson torres gözaltı
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