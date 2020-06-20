20 Haziran 2020 Cumartesi 09:58:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 10:06:00
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da Kovid-19 son durumu açıklandı
Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi hayatını kaybetti.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi hayatını kaybetti
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