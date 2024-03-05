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05 Mart 2024 Salı 23:52:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 23:52:00

Brezilya Devlet Başkanı Silva Filistin bayrağı açtı: Zaman haklı olduğumu gösterecek

Kaynak: AA

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, katıldığı bir etkinlikte, İsrail'İn saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Başkent Brazilya'da düzenlenen 4. Ulusal Kültür Konferansı'nın açılış törenine katılan Lula da Silva, Filistin'e desteğini yineledi.

Konferansta Filistin bayrağı açan Lula da Silva, konuşmasında, "Geçenlerde Filistin'de yaşananları gündeme getirdiğim için çok eleştirildim. Zaman, haklı olduğumu gösterecek. Filistin halkı, onurlu bir yaşam ve kendi devletini kurma hakkına sahiptir." dedi.

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısını hatırlatan Lula da Silva, bunun, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptığı "en ölümcül" saldırılardan biri olduğunu vurguladı.

Lula da Silva, 2 Mart'ta Saint Vincent ve Grenadinler'de düzenlenen CELAC Zirvesi'ndeki konuşmasında da "Uluslararası toplumun kayıtsızlığı ortada. İnsanlar, artık yiyecek almak isterken sırada öldürülüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler : Lula da Silva Gazze Şeridi Filistin Bayrağı BREZİLYA İSRAİL
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