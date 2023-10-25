VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
25 Ekim 2023 Çarşamba 08:33:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 08:33:00

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan, BM'ye "Gazze" eleştirisi: Nefreti körüklemek istiyorlar

Kaynak: AA

ABONE OL

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail-Filistin sorununun çözümünde BM'nin etkisinin zayıfladığını ifade ederek, "Eğer BM'nin gücü olsaydı, daha büyük müdahalelerde bulunabilirdi. ABD'nin de daha fazla müdahalesi olabilir ancak halk bunu istemiyor. İnsanlar savaş istiyor" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de yaşanılanlar karşısında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Lula da Silva, İsrail-Filistin sorununun çözümünde BM'nin etkisinin zayıfladığını ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimin düşürülmesi için BM'nin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Lula da Silva, "Eğer BM'nin gücü olsaydı, daha büyük müdahalelerde bulunabilirdi. ABD'nin de daha fazla müdahalesi olabilir ancak halk bunu istemiyor. İnsanlar savaş istiyor, nefreti körüklemek istiyor ancak ben bunu bu şekilde görmüyorum. Beni istediğin kadar eleştirebilirsin; 'Lula barış hakkında konuşmaya devam edecek.'" ifadelerini kullandı.

Hamas ve Hizbullah'a değinen Lula da Silva, "Çin, Güney Afrika ve Katar ile halen konuşmalıyız görünüşe göre onlarla (Hamas ve Hizbullah) diyalogları var. İnsani koridor, gıda, ilaç ve elektriğin sağlanması gerekiyor ve artık çocuklar öldürülmesin." dedi.

Lula da Silva, Rusya ve Çin'in, Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü desteklediklerini belirterek, "Müzakere masasında kimse ölmez, daha az maliyetli olur ve bir çözüm bulabiliriz. Orta Doğu'da İsrail'in kendi topraklarını koruduğundan, sınırları BM tarafından çizilen Filistinlilerin de kendi topraklarına sahip olma hakkından emin olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Luiz Inacio Lula da Silva BM etkisi zayıf BM gücü savaş istiyor
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Münasebetsiz bir gün!

Münasebetsiz bir gün!
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"

"Sette kendimi ağlamamak için zor tuttum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX