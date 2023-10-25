Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de yaşanılanlar karşısında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Lula da Silva, İsrail-Filistin sorununun çözümünde BM'nin etkisinin zayıfladığını ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimin düşürülmesi için BM'nin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Lula da Silva, "Eğer BM'nin gücü olsaydı, daha büyük müdahalelerde bulunabilirdi. ABD'nin de daha fazla müdahalesi olabilir ancak halk bunu istemiyor. İnsanlar savaş istiyor, nefreti körüklemek istiyor ancak ben bunu bu şekilde görmüyorum. Beni istediğin kadar eleştirebilirsin; 'Lula barış hakkında konuşmaya devam edecek.'" ifadelerini kullandı.

Hamas ve Hizbullah'a değinen Lula da Silva, "Çin, Güney Afrika ve Katar ile halen konuşmalıyız görünüşe göre onlarla (Hamas ve Hizbullah) diyalogları var. İnsani koridor, gıda, ilaç ve elektriğin sağlanması gerekiyor ve artık çocuklar öldürülmesin." dedi.

Lula da Silva, Rusya ve Çin'in, Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü desteklediklerini belirterek, "Müzakere masasında kimse ölmez, daha az maliyetli olur ve bir çözüm bulabiliriz. Orta Doğu'da İsrail'in kendi topraklarını koruduğundan, sınırları BM tarafından çizilen Filistinlilerin de kendi topraklarına sahip olma hakkından emin olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.