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19 Eylül 2023 Salı 23:05:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 23:05:00

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Dünya giderek eşitsizleşiyor

Kaynak: AA

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada,"Dünyada 735 milyon insan 'Acaba yarın bir lokma bulabilecek miyiz?' sorusunun cevabını bilmeksizin yatağa giriyor. Dünya giderek eşitsizleşiyor." dedi.

New York'taki BM 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Lula da Silva, 8 Eylül'de Fas'ta meydana gelen deprem ve Libya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Lula da Silva, "iklim değişikliği ve eşitsizliklere" işaret ederek, "Dünyada 735 milyon insan 'Acaba yarın bir lokma bulabilecek miyiz?' sorusunun cevabını bilmeksizin yatağa giriyor. Dünya giderek eşitsizleşiyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun halihazırda bir dizi problemle boğuştuğuna dikkati çeken Lula da Silva, COVID-19 salgını, jeopolitik gerilimlerin artması nedeniyle gıda ve enerji krizinin daha da kötüleştiğini kaydetti.

Dünyadaki tüm sorunların "eşitsizlikten" kaynaklandığını düşündüğünü belirten Lula da Silva, "Hoşgörüsüzlük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, güya bizi birbirimize yakınlaştırsın diye icat edilen teknolojilerle körüklenerek daha da yayıldı. Bu zorlukları tek kelimeyle özetlemek gerekirse o kelime eşitsizlik olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Lula da Silva, BM'nin 2030 gündemine odaklanması gerektiğinin altını çizerek "BM'in en iddialı eylemi 2030 gündemi, başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu gündemde ifade edilen hedeflerden halen çok uzaktayız. Yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmanın ahlaki önemi artık hissiz görünüyor." diye konuştu.

Ülkeler arasındaki eşitsizliklerin azaltılmasının 2030 gündeminin temel hedefi olması gerektiğini belirten Lula da Silva, "Yoksulların, hükümet bütçesine dahil edilmesi ve zenginlerin, servetleriyle orantılı vergi ödemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Lula da Silva, Brezilya'nın dünyada ve bölgesinde çok taraflılıkla yeniden bütünleştiğini belirterek, "Ülkemiz büyük küresel zorlukların üstesinden gelmeye katkıda bulunmak için geri döndü." ifadesini kullandı.

Etiketler : bm brezilya lula da silva
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