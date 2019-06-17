Böyle olur futbolcunun düğünü

DAVETLİLERE YILDIZLI MENÜ

Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Sergio Ramos, 3 çocuğunun annesi Pilar Rubio’yla evlendi. Çiftin düğünü Sevilla'nın en eski katedrallerinden birinde gerçekleşti. 500 kişiyle sınırlı tutulan düğün, Luka Modric, David Beckham, Roberto Carlos, Julio Baptista, Pepe Reina gibi çok sayıda futbolcu katıldı. Yemekler ise yıldızlı şef Dani Garcia tarafından hazırlandı.