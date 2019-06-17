Böyle olur futbolcunun düğünü
Yıldız futbolcu Sergio Ramos, Pilar Rubio’yla dünyaevine girdi. Görkemli törene futbol dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
DAVETLİLERE YILDIZLI MENÜ
Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Sergio Ramos, 3 çocuğunun annesi Pilar Rubio’yla evlendi. Çiftin düğünü Sevilla'nın en eski katedrallerinden birinde gerçekleşti. 500 kişiyle sınırlı tutulan düğün, Luka Modric, David Beckham, Roberto Carlos, Julio Baptista, Pepe Reina gibi çok sayıda futbolcu katıldı. Yemekler ise yıldızlı şef Dani Garcia tarafından hazırlandı.
Ramos’un yıllarca birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Ronaldo, düğüne gelmedi.
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