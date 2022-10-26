Boşnak lider Dzaferovic de Yüksek Temsilci'nin 'dayattığı' kararı mahkemeye taşıdı

Hırvat üye Zeljko Komsic'in ardından Dzaferovic de Schmidt'in ülkede 2 Ekim'de yapılan genel seçim akşamında sandıkların kapanmasının ardından "işlevsellik paketi" adında "dayattığı" seçim yasasının anayasaya uygunluğunu değerlendirilmesini talep etti.

Dzaferovic'in ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemelerin iptalinin de gözden geçirilmesinin istendiği kaydedildi.

Bu arada, seçimin ardından tepki toplayan Schmidt'in kararına belirli bir süre sessiz kalınırken 24 Ekim'de başkent Saraybosna'da düzenlenen gösteriyle Schmidt ve "dayattığı" seçim yasası yeniden gündeme geldi.

SCHMIDT'İN SEÇİM AKŞAMI ALDIĞI KARARLAR NEYİ KAPSIYOR?



"İşlevsellik paketi" olarak adlandırılan kararlar kapsamında Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisindeki kurucu halkların (Boşnak, Hırvat, Sırp) delege sayısı 17'den 23'e çıkartılırken Federasyon'daki 10 kantonda çoğunlukla Hırvatların yaşadığı bölgelerden temsil sayısı artmış olacak.

Halklar Meclisindeki sandalye sayısını 58'den 80'e çıkartan Schmidt'in bu kararının, ülkedeki Hırvat milliyetçisi parti olan Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) lehine olduğu ifade edilmişti.

BOSNA HERSEK'TE OHR VE YÜKSEK TEMSİLCİ



Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ihtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.