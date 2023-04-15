Bosna Hersek'ten Türkiye'deki depremzedelere bir yardım tırı daha gönderildi

Bosna Hersek'ten Türkiye'deki depremzedelere bir yardım tırı daha gönderildi

Bosna Hersek'teki EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu'nun, hijyen ürünleri üretimi yapan bir firmayla yaptığı işbirliği kapsamında hazırlanan 1 yardım tırı, Türkiye'ye hareket etti.

EMMASUS'tan yapılan yazılı açıklamada, yardım tırında kadın ve çocuklar için hijyen ürünleri ve EMMAUS çalışanlarının bağışladığı unların bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, EMMAUS'un Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi, yardımda bulunan Bosna Herseklilere teşekkür edildi.