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Bosna Hersek'te ömrünü soykırım kurbanlarına adayan Nukic vefat etti
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08 Kasım 2022 Salı 17:32:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 17:32:00

Bosna Hersek'te ömrünü soykırım kurbanlarına adayan Nukic vefat etti

Kaynak: AA

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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımın ardından ömrünü kurbanların kemiklerini ve özel eşyalarını bulmaya adayan Ramiz Nukic hayatını kaybetti.

En az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımında hayatta kalmayı başaran Nukic, ormanlık arazilerde 20 yıldan fazladır yaptığı aramalar sonucu 300'den fazla kemik kalıntısına ulaşırken, yakalandığı ağır hastalığa yenilerek 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Bosna Hersek'te "kemik toplayıcısı" olarak tanınan Nukic'in vefatı Srebrenitsalılar tarafından üzüntüyle karşılandı.

Nukic'in tedavi gördüğü Tuzla Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan Boşnak siviller Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Etiketler : srebrenitsa soykırım bosna hersek ramiz nukic
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