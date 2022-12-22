Bosna Hersek ordusu Türkçe öğreniyor
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle açılan Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Türkçe Lisan Okulu ilk mezunlarını verdi. Kursu tamamlayan askerler için tören düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle geçen yıl açılan Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Türkçe Lisan Okulu'nun ilk kursiyerleri mezun oldu.
Türkçe Tekamül ve Türkçe Temel Kurs eğitimlerini tamamlayan askerler için mezuniyet töreni yapıldı.
Başkent Saraybosna'daki Rajlovac askeri kışlasındaki törene katılım yoğundu.
Askeri Ataşe Albay Mustafa Sıtkı Tatar törende konuşma yaptı.
Tatar, "Sizler Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek devletinin ortak oluşturduğu kümeye ortak aileye birliktelik ailesine tarihten gelen kültürel bağlarımızı ifade eden onların nişanesi olan aileye hoş geldiniz." dedi.
Törende, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensubu 17 askere sertifikaları verildi.
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