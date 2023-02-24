Bosna Hersek Mahkemesi, savaş suçu işleyen 3 Hırvat askere hapis cezası verdi
Kaynak: AA
Bosna Hersek Mahkemesi, ülkede 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta sivillere yönelik savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Hırvat Savunma Konseyi'ne (HVO) bağlı 3 eski Hırvat askeri hapis cezasına çarptırdı.
Mahkemeden yapılan açıklamada, "Kordic Jure ve diğerleri" isimli davada yargılanan eski Hırvat askerlerin 1993'te Mostar kentinde Boşnak nüfusu zorla alıkoyma, sürgün ve işkence ile 2 kadına tecavüz suçundan cezalandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, savaş zamanı Mostar'da sivillere yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle Nedzad Tinjak'ın 12 yıl, Jure Kordic'in 3 yıl ve Drazen Lovric'in 1 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi.
Aynı davada yargılanan 6 HVO mensubunun ise beraat ettiği aktarıldı.
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