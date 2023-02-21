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Bosna Hersek halkı Türkiye'nin gönderdiği yardım kolilerini doldurup depremzedelere yolladı
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21 Şubat 2023 Salı 22:29:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 22:29:00

Bosna Hersek halkı Türkiye'nin gönderdiği yardım kolilerini doldurup depremzedelere yolladı

Kaynak: AA

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Bosna Hersek halkı, bir dönem Türkiye'nin dağıttığı ramazan paketi kutularını yeniden doldurarak, "asrın afeti" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere yardım olarak gönderdi.

Bosna Hersek'te halkın, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından ramazan ayında dağıtılan yardımların kutularını saklayıp, depremzedeler için yeniden doldurarak göndermesi görenleri duygulandırdı.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Okutmanı Ersin Akbulut, AA muhabirine, Bosna Hersek'ten Türk halkıyla dayanışma mesajları verildiğini anımsatarak, "Bosna Hersek halkı tarafından ülkenin her köşesinden yardım kampanyaları düzenlendi. Bunlardan birisi de Travnik Belediyesi tarafından gerçekleşti." dedi.

Türkiye mezunları Travnik Belediye Başkanı Kenan Dautovic ve Belediye Başkan Danışmanı Amir Vrhovac tarafından yürütülen kampanyada 5 tırlık malzeme toplandığına işaret eden Akbulut, "Bugün Türkçe eğitim veren okullarımıza yapılan ziyaretin ardından yardım toplama merkezine de gittik. O bölgede hazırda bulunan tırlara yapılan yardımların yüklendiğini gördük." diye konuştu.

Akbulut, yapılan yardımlar arasında bir kolinin dikkatini çektiğini söyleyerek, "Daha önceki yıllarda Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Bosna Hersek'in farklı bölgelerinde ramazan ayında yapılan yardım kolisi gözüme çarptı. İçerisi yeni malzemelerle doldurulan kolinin Türkiye'ye gidecek olması beni oldukça duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersekli vatandaşların bugün zor durumda olan kardeşlerine yardım gönderdiklerini belirten Akbulut, bu hareketi oldukça anlamlı bulduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Saraybosna Başkanı Emine Şeçeroviç Kaşlı da başkent Saraybosna'daki insani yardım kuruluşu Pomozi.ba'nın yardımları arasında Türk askerinin kolisinin dikkatini çektiğini söyleyerek, "Hisler çok karışıktı çünkü yardım eden de vatanım, yardım edilen de vatanım. Hem bir gurur, hem büyük acı var." dedi.

Yardım kolisinin iki millet arasındaki bağı temsil ettiğini belirten Şeçeroviç Kaşlı, "İyilik yaparsanız karşılığını illa ki alacaksınız. Türkiye bu zamana kadar Bosna Hersek'e hep destek oldu, o kolilerin binlercesi burada dağıtıldı. Ve bugün de Bosna Hersek o iyiliğin karşılığını veriyor ve tek yürek Türkiye'nin yanında duruyor." diye konuştu.

Şeçeroviç Kaşlı, bu anlamlı hareketi sosyal medya üzerinden de paylaştığını işaret ederek, "O fotoğrafı paylaştığımda da yazmıştım, kardeşten, komşudan gelen tabak boş gönderilmez." ifadelerini kullandı.

Etiketler : bosna Türkiye Bosna Hersek deprem

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