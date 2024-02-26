Borrell, İsveç'in NATO üyeliğinin AB-NATO ilişkilerini geliştirdiğini bildirdi
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsveç'in NATO üyesi olmasının AB-NATO işbirliğini geliştirdiğini belirtti.
Borrell, X sosyal medya platformundan, Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla ilgili paylaşım yaptı.
İsveç'le AB üyesi 23 ülkenin NATO'nun parçası olduğunu vurgulayan Borrell, "Bu durum, AB ve NATO'yu daha güçlü kılmakta ve stratejik AB-NATO işbirliğini geliştirmektedir." dedi.
İSVEÇ'İN NATO SÜRECİ
Türkiye'nin 23 Ocak'ta İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan'a çevrilmişti.
Macaristan ile İsveç arasında yaşanan bazı gerginlikler nedeniyle süreç uzamış, Macar tarafı oylamanın yapılabilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte'yi ziyaret etmesi koşulunu öne sürmüştü.
Kristersson, 23 Şubat'ta, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile NATO üyeliğini görüşmüştü.
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