VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'de işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durum ele alındı
8'de 8! Kerem Cimbom'u zirveye taşıdı
Arabasını 'ceza' diyerek idam etti! Görenler inanamadı
İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde en az 18 Filistinliyi öldürdü
Bakan Işıkhan duyurdu: "Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok"
İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı!
26 Şubat 2024 Pazartesi 22:23:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 22:23:00

Borrell, İsveç'in NATO üyeliğinin AB-NATO ilişkilerini geliştirdiğini bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsveç'in NATO üyesi olmasının AB-NATO işbirliğini geliştirdiğini belirtti.

Borrell, X sosyal medya platformundan, Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla ilgili paylaşım yaptı.

İsveç'le AB üyesi 23 ülkenin NATO'nun parçası olduğunu vurgulayan Borrell, "Bu durum, AB ve NATO'yu daha güçlü kılmakta ve stratejik AB-NATO işbirliğini geliştirmektedir." dedi.

İSVEÇ'İN NATO SÜRECİ

Türkiye'nin 23 Ocak'ta İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan'a çevrilmişti.

Macaristan ile İsveç arasında yaşanan bazı gerginlikler nedeniyle süreç uzamış, Macar tarafı oylamanın yapılabilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte'yi ziyaret etmesi koşulunu öne sürmüştü.

Kristersson, 23 Şubat'ta, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile NATO üyeliğini görüşmüştü.

Etiketler : AVRUPA BİRLİĞİ DİŞ İLİŞKİLER NATO İŞBİRLİĞİ
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Yeni teklisinde aşk savaşçısı

Yeni teklisinde aşk savaşçısı
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX