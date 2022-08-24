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24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:00:00

Boris Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın 31'inci Bağımsızlık Günü'nde Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya geldi.

Johnson, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Kiev'de Zelenskiy'le görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da ne olduğu hepimiz için önemli. Bu yüzden bugün Kiev'deyim. Bu yüzden, İngiltere Ukraynalı dostlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Boris Johnson, Ukrayna'nın bu savaşı kazanabileceğine ve kazanacağına inandığının altını çizdi.

İngiltere'den Ukrayna'ya 54 milyon sterlinlik yeni askeri destek paketi

Başbakan Johnson'ın, Kiev'e yaptığı sürpriz ziyarete ilişkin Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan da açıklama yapıldı.

Açıklamada, Johnson'ın, ülkesinin, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak 31 yıllık bağımsızlığını kutlayan Ukrayna'ya verdiği sarsılmaz, uzun vadeli desteğin altını çizmek için Kiev'e gittiği bildirildi.

Söz konusu ziyaretin, Başbakan'ın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için insansız gözetleme ve füze sistemleri dahil yeni destek paketini duyurmasıyla gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "54 milyon sterlinlik 2000 son model insansız hava aracı ve gezici mühimmat paketi, Ukrayna'nın işgalci Rus güçlerini daha iyi takip etmesini ve hedeflemesini sağlayacak." denildi.

Açıklamada, bu destek paketinin, Ukrayna'nın mevcut kabiliyetinde bir adım olacağı ve uzun menzilli gözetleme ve savunma hedefleme yeteneklerini geliştireceği vurgulandı.

İki liderin ayrıca, Ukrayna'yı bekleyen zorlu kış şartları hakkında da görüşmelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Başbakan, İngiltere'nin insani yardımdan savaş suçlarının soruşturulmasını desteklemeye ve ülke ekonomisini yeniden inşa etmeye kadar Ukrayna halkına her şeyi kapsayan ve sarsılmaz desteğini yineledi." ifadesi kullanıldı.

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı şubat ayından bu yana Ukrayna'ya 2,3 milyar sterlinden fazla askeri ve mali yardım taahhüt etti.

"DESTEK PAKETİ, UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİNİN KABİLİYETİNİ BİR KEZ DAHA ARTIRACAK"

Açıklamada, Başbakan Johnson'ın değerlendirmelerine de yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz 6 ay boyunca İngiltere, Ukrayna'yla omuz omuza oldu ve bu egemen ülkeyi, bu barbar ve yasa dışı işgalciye karşı savunması için destekledi. Bugünkü destek paketi, cesur ve dirençli Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine, Rus kuvvetlerini geri püskürtmeye ve özgürlükleri için savaşmaya devam etmelerine izin vererek, onların kabiliyetini bir kez daha artıracak.

Ukrayna'da ne olduğu hepimiz için önemli, bu yüzden bugün İngiltere'nin sizinle olduğu ve önümüzdeki günler ve aylar boyunca sizinle olacağı ve kazanabileceğiniz ve kazanacağınız mesajını iletmek için buradayım."

JOHNSON'A "ÖZGÜRLÜK NİŞANI" SUNULDU

Başbakan Johnson'a, görevinden ayrılmadan önce Ukrayna'ya yaptığı son ziyarette, İngiltere'nin Ukrayna'nın özgürlüğüne verdiği sıkı destek nedeniyle Ukrayna'nın yabancılara verdiği en yüksek ödül olan "Özgürlük Nişanı" takdim edildi.

Etiketler : Johnson Boris Johnson Ukrayna Kiev
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