Pençe-Kilit Operasyonu'nda kritik gelişme

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21 Nisan 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 10:30:00

Bordo bereliler devreye girdi! Pençe Kilit operasyonunda kritik gelişme

Kaynak: Sabah

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Son dakika haberler: Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar Zap'ta stratejik tepelerde kontrolü sağladı. Kahraman askerlerimiz kontrol altına aldığı noktalarda geçici askeri üsler oluşturdu. Diğer yandan Türkiye'ye doğru uzanan tüneller imha edilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da her geçen dakika artıyor. İşte Pençe Kilit operasyonundan son dakika haberleri...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta başlatılan son dönemlerin en kapsamlı sınır ötesi harekâtı olan Pençe-Kilit Operasyonu'nda bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, Zap'taki stratejik tepelerde kontrolü sağladı. Sabah'ın haberine göre, Karadan ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden temizlediği Zap'taki Rubar, Cehennem, Karker, Küçük Cilo, Koordine, Şahin, Petrut Tepelerinde geçici üs alanları oluşturdu. Hava destekli kara harekâtında, Zap'tan Haftanin ve Kandil'e doğru kaçmak zorunda kalan teröristlerin terk ettiği yerlerde komandolar tarafından arazi arama taraması yapıldı.

TÜNELLER İMHA EDİLDİ

Eğitimli bomba uzmanı dedektör köpekler ile ASELSAN tarafından üretilen son teknoloji cihazları ile yapılan aramalarda, çok sayıda tuzaklanmış tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı ile anti tank mayınları bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi. Komandolar, yaptıkları arazi keşif çalışmalarında yönü Türkiye'ye doğru olan tüneller tespit etti. Sığınak şeklinde yapılan tüneller yapılan aramaların ardından komandolar tarafından imha edildi.

30 TERÖRİST ETKİSİZ

Operasyon kapsamında komandolar tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi. Zap'ta 200-300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara bulundu. Türkiye sınırına yakın bir noktada tespit edilen mağaralardan 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu belirlendi. Mağaralarda yapılan aramalarda 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 adet doçka makineli tüfek, 2 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 adet el bombası, 2 bin 500 adet hafif silah mühimmatı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet küçük telsiz, çok sayıda el yapımı patlayıcı yapım malzemesi ele geçirildi. Operasyonda, 49 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Etiketler : PKMS makineli tüfek Zap Eğitimli bomba uzmanı
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