"Balistik" füze denemesi bölgeyi karıştırdı!

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28 Eylül 2021 Salı 08:09:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 08:09:00

Bölgeyi karıştırdı! Kuzey Kore'den "balistik" füze denemesi

Kaynak: AA

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Japonya, Kuzey Kore'nin "balistik" füze denediğini açıkladı. Kuzey Kore, yerel saatle 06.40'ta füze denemesi yaptı.

Japonya, Kuzey Kore'nin, "balistik" olduğu tahmin edilen füze denemesi yaptığını bildirdi.

Kyodo ajansının, Japonya hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, yerel saatle 06.40'ta füze denemesi yaptı.

Hükümet, Kuzey Kore'nin denediği tahmin edilen "balistik füzenin" Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini açıkladı.

Başbakan Suga Yoşihide'nin, hükümetin ilgili kurumlarına, denemenin analiz edilmesi ve öngörülemeyen durumlara karşı hazırlık yapmaları talimatını verdiği aktarıldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore, "tanımlanamayan" füzeyi ülkenin doğu kıyılarına fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatılan füzeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

- KİM SONG'UN İFADESİ

Kyodo, dün Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna hitap eden Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song'un "meşru müdafaa" ifadelerine atıfta bulundu.

Ülkesine karşı BM'nin "düşmanca tavrını" bırakması çağrısı yapan Kim, "haklı meşru müdafaa" ile doğru orantılı olarak silahlara sahip olmanın, ABD'yi caydırdığını ve Kore Yarımadası'nda savaşı önlediğini söylemişti.

Kuzey Kore'nin bu ay ikinci kez "balistik" füze denediği kaydedildi. 15 Eylül'de fırlatılan iki balistik füze Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin içine düşmüştü.

Etiketler : Japonya Kuzey Kore FÜZE KORE BM
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