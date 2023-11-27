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Bölgede tansiyon yükseliyor: Rusya'dan İsrail'e kınama!
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27 Kasım 2023 Pazartesi 19:39:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 19:39:00

Bölgede tansiyon yükseliyor: Rusya'dan İsrail'e kınama!

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, işgalci İsrail'in Suriye topraklarında hedef aldığı Şam Havalimanı saldırısına ilişkin "İsrail'in Suriye'deki önemli bir sivil altyapı tesisine yönelik son kışkırtıcı saldırısını şiddetle kınıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in, Suriye'de Şam Havalimanı'nı vurmasına tepki göstererek "İsrail'in Suriye'deki önemli bir sivil altyapı tesisine yönelik son kışkırtıcı saldırısını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Zaharova, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırısı üzerine yazılı açıklama yaptı.

İsrail uçaklarının daha önceki saldırılarından sonra yeniden faaliyete geçen Şam Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha vurduğunu ifade eden Zaharova, havalimanının süresiz olarak faaliyetini yeniden durdurduğunu, sivil uçakların acilen Suriye'nin diğer havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.

Sözcü Zaharova, "Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları, bu devletin egemenliğinin ve uluslararası hukukun temel normlarının ağır bir ihlali olarak görüyoruz. İsrail'in Suriye'deki önemli bir sivil altyapı tesisine yönelik son kışkırtıcı saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırının, özellikle Filistin-İsrail çatışması bölgesindeki durumun keskin şekilde kötüleşmesi ve bunun sonucunda bölgesel gerilimin artması bağlamında son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine inandıklarını vurgulayan Zaharova, masum insanların hayatlarını tehlikeye sokan sorumsuz eylemlere son verilmesini talep ettiklerini belirtti.

Etiketler : RUSYA İSRAİL KINAMA ŞAM SURİYE
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