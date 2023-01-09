Çin'den ada çevresinde tatbikat

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09 Ocak 2023 Pazartesi 10:51:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 10:51:00

Çin, Tayvan'ın "dış güçlerle işbirliğine karşı" ada çevresinde tatbikat yaptı

Kaynak: AA

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Çin, Tayvan'daki "bağımsız yanlıları ile dış güçlerin işbirliğine karşı" ada çevresinde askeri tatbikat yapıyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, Ada çevresinde Çin'e ait 57 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'daki "bağımsız yanlıları ile dış güçlerin işbirliğine karşı" ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusundan (ÇHOK) yapılan açıklamada, "Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında kuvvetler arası ortak devriye ve muhabere tatbikatı yürütüldüğü" belirtildi.

Açıklamada tatbikatın, birliklerin ortak operasyon kabiliyetini artırmanın yanında "dış güçler ile Tayvan bağımsızlık güçleri arasındaki işbiriğine karşı koymayı amaçladığı" vurgulandı.

Tatbikat, Alman Hür Demokratik Partisinden (FDP) bir grup milletvekilinin Tayvan'ı ziyareti öncesine denk geldi.

Bundestag Savunma Komitesi Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann ve FDP Genel Başkan Yardımcısı Johannes Vogel öncülüğündeki parlamento heyeti 9-12 Ocak'ta Tayvan'da temaslarda bulunacak.

ADA ÇEVRESİNDE ÇİN'E AİT 57 HAVA ARACI VE 4 GEMİ GÖRÜLDÜ

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine dek Ada çevresinde Çin'e ait 57 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 J-16, 6 J-11, 2 J-10 ve 2 SU-30 savaş uçağı, 2 H-6 bombardıman uçağı, 1 KJ-500 havadan erken uyarı uçağı ile "BZK-005" tipi 3 keşif dronunun olduğu 28 hava aracının Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, hava ve deniz araçlarının elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtilerek, "Çin'in eylemleri, Tayvan Boğazı ve çevresindeki sularda barış istikrara büyük zarar vermektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİK YETKİ YASASI'NIN ARDINDAN DA TATBİKAT YAPILMIŞTI

Çin ordusu, ABD'de 2023 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın 23 Aralık 2022'de Başkan Joe Biden'ın imzalamasıyla yürürlüğe girmesinin ardından 25 Aralık'ta ada çevresinde tatbikat yürütmüştü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın "ABD ile Tayvan adası arasında artan gizli yakınlaşmaya yanıt olduğu" belirtilmişti.

Tatbikat süresince ada çevresinde Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisi tespit edilmişti.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ VE SÜREGELEN ASKERİ GERİLİM

ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki Tayvan ziyareti, iki ülke ve boğazın iki yakası arasında gerilime yol açmıştı.

Pelosi'nin ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmiş, Çin ordusu, ziyaretin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar adanın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Çin ordusu, ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Etiketler : Çin Çin ordusu Tayvan
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