VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır'da tarihi camiler depremzedeleri misafir ediyor
Boeing'den Türk Kızılay'a 500 bin dolar yardım
38 yaşındaki kadın enkazdan 84 saat sonra kurtarıldı
AB'den BMGK'ye Suriye çağrısı: Yardım için tüm sınır kapıları açılsın
"Afetzede Aktarım Treni" ile 845 kişi Mersin'e taşındı
Cuma hutbesinde depremzedeler için yardımlaşma çağrısı
Başkan Erdoğan, Kilis'te incelemelerde bulundu
Almanya Cumhurbaşkan'ndan deprem açıklaması: Sizin acınız bizim acımızdır
Deprem bölgelerine doğalgaz verilmeye başlanıyor
Yurt dışından gelen yardım malzemeleri vergiden muaf tutulacak
Afşin'de depremzedeler için çadırlar kuruluyor
Seferihisar'da deniz 30 metre çekildi
Muhabir Burak Milli ile eşi ve bebeği depremde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 2 kardeş enkazdan kurtarıldı
Hollanda depremzedelerin tahliyesi için nakliye uçağı gönderecek
Başkan Erdoğan: Hiç bir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız
İspanya, Türkiye'de depremzedelere yardım için seferber oldu
Gürcistan: Türk halkının yanındayız
Orhan Tatar ve deprem uzmanları açıklamalarda bulundu
Üniversitelerde bahar dönemi açılışı ertelendi
Hatay'daki iki binanın enkazından depremden 84 saat sonra 3 kişi kurtarıldı
Deprem bölgelerindeki barajlardaki incelemeler devam ediyor
AB liderlerinden Türkiye'ye destek mesajları
Türkiye'de eğitime verilen ara 20 Şubat'a kadar uzatıldı
09 Şubat 2023 Perşembe 20:21:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 20:21:00

Boeing'den Türk Kızılay'a 500 bin dolar yardım

Kaynak: AA

ABONE OL

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, "Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketinin oluşturduğu can kayıpları ve yıkımın derin üzüntüsü içerisindeyiz." dedi.

Boeing, Türkiye'deki asrın deprem felaketi sonrası yardım ve kurtarma çabalarına destek olmak amacıyla, Türk Kızılay'a 500 bin dolar bağışta bulunuyor.

Boeing'den yapılan açıklamaya göre, Boeing Charitable Fund üzerinden Amerikan Kızılhaç aracılığıyla Türk Kızılay'a aktarılacak bu bağış, yürütülen yardım ve kurtarma çalışmalarında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, "Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketinin oluşturduğu can kayıpları ve yıkımın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. İhtiyaç bölgelerine destek olmak amacıyla yardım kuruluşlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Tüm kalbimizle felaketzedelerin ve ülkemizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Boeing International Başkanı Dr. Brendan Nelson ise depremin sebep olduğu yıkımın çok büyük ve küresel çapta müdahale gerektirdiğini belirtti.

Nelson, "156 bin kişilik Boeing ailesi olarak, bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. İhtiyaç bölgelerine en hızlı şekilde yardım götürmek için yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Deprem felaketinden etkilenenler hep düşüncelerimizde ve kalbimizde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Boeing Kamu Operasyonları Başkan Yardımcısı Ziad Ojakli da önceliklerinin, Türkiye'deki depremzedelere destek olduğunu kaydetti.

Ojakli, "Bu hizmetlerinden ötürü Kızılhaç ve Kızılay ekiplerine minnettarız." ifadesini kullandı.

Etiketler : Boeing Türkiye yardım deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX