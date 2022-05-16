Boeing Starliner uzay aracında sorunlar devam ediyor
Kaynak: TRT Haber
Amerikan havacılık ve uzay şirketi Boeing'in Starliner uzay aracında sorunlar bitmek bilmiyor. Geçen yıl komutlarla ilgili yaşanan sıkıntının ardından, bu sefer de uzay aracının yakıt valflerinde sorun çıktı.
Boeing'in, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Starliner uzay aracında işler yolunda değil. 19 Mayıs'ta uçuş testi gerçekleştirmesi beklenen araç, sürekli sorunlarla karşı karşıya kalıyor.
13 oksitleyici valfte sorun çıktı, tasarım değişikliği olabilir
Son sorun, uzay aracının yakıt valflerine ilişkin...
Sistemdeki 24 valften 13'ünde sıkındı tespit edildi. Boeing Başkan Yardımcısı, valflerde tasarım değişikliği için yeşil ışık yaktı. Ancak değişikliğin kapsamı hakkında bilgi vermedi.
PLANLANAN UÇUŞLAR İKİ KEZ İPTAL EDİLMİŞTİ
Ağustos ayında planlanan fırlatma, komutlarla ilgili sorun nedeniyle son anda iptal edilmişti.
2019'da gerçekleştirilen insansız ilk test uçuşunda ise yazılım hatası nedeniyle modülün izinin kaybedilmesi riski ortaya çıkmıştı.
Uzmanlar, Boeing Starliner'da art arda yaşanan sorunların projenin devamlılığı açısından belirsizliğe neden olduğunu belirtiyor.
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