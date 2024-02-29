BMGK'dan acil karar! Gazze gündemiyle toplanılacak
Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'deki son gelişmeleri ele almak üzere toplanacak.
BM Güvenlik Konseyinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığı saldırının ardından TSİ 00.15'te toplanması bekleniyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak 100'den fazla kişiyi öldürmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Cezayir'in talebi üzerine toplanma kararı aldı. Kapalı kapılar ardında yapılacak olan toplantının TSİ 00.15'te başlaması bekleniyor.
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