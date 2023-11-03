BMGK'dan ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosunu sonlandırmasını talep eden tasarıya onay

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosunu sonlandırması talep edilen karar tasarısı oylandı. Karar tasarısı, 2'ye karşı 187 oyla kabul edilirken, Ukrayna çekimser kaldı.

İsrail ve ABD ise "hayır" oyu verdi. Karar tasarısında ABD'nin Küba'ya uyguladığı "ekonomik, ticari ve mali ambargosunu" sona erdirmesi çağrısı yapıldı.

"FİYATLAR AŞIRI YÜKSEK VE HÜKÜMET HALKINI DOYURMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCIYOR"



Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Aileler mal sıkıntısı çekiyor, uzun kuyruklar oluşuyor, fiyatlar aşırı yüksek ve hükümet halkını doyurmak için büyük çaba harcıyor" dedi.

Ambargonun tarım endüstrisinin, hayvan yemi, endüstriyel ekipman ve gıda üretimi için ihtiyaçları satın alacak fonlardan mahrum bıraktığını belirten Parrilla, "Küba'nın ABD şirketlerinden ve üçüncü ülkelerdeki yan kuruluşlarından ekipman, teknoloji, tıbbi cihaz ve ilaç satın alması engelleniyor. Bu nedenle bunlar aracılar aracılığıyla fahiş fiyatlardan satın alınıyor veya bu ilaçlar daha az etkili ürünlerle değiştirilmek zorunda kalınıyor" dedi.