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24 Ocak 2024 Çarşamba 10:46:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 10:46:00

BMGK'da İsrail'e büyük şok... Salonu terk ettiler

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında İsrail Büyükelçisi Erdan'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte birçok diplomat, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto ederek salonu terk etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sırasında İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte birçok diplomat, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto ederek salonu terk etti.

BMGK toplantısı sırasında İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan, İsrail'in 18 yıl önce Gazze'den çekildiğini ve Hamas'ın seçilmesinden bu yana bölgeyi "bir savaş makinesine" dönüştürdüğünü iddia etti.

Erdan, Hamas'ın iktidarda kalması durumunda İsrail'in karşı karşıya olduğu varoluşsal tehdidi vurgulayarak, Hamas'ın İsrail'in yok olmasını istediğini belirtti.

Buna karşılık, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail liderlerini Filistin halkına soykırım ve etnik temizlik yapmakla suçladı.

El-Maliki, İsrail'in Gazze, Batı Şeria (Doğu Kudüs dahil) veya Filistin mültecileri ve mahkumları konusundaki varoluşlarını, haklarını ve insan haklarını inkar ettiğini savunarak, Filistinlilere soykırım, etnik temizlik veya apart-heid gibi seçenekler sunulduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı, bu sert ifadelerin Filistinlilerin karşılaştığı zorlu gerçeği yansıttığını belirtti:

"Bu, Filistin özgürlüğü ile başlayıp bölgemizde ortak barış ve güvenliğe yol açan bir yol, veya bu özgürlüğü inkar edip bölgemizi daha fazla kan dökülmesine ve sonu gelmeyen çatışmaya mahkum eden bir yol."

Etiketler : birleşmiş milletler israil tepki
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