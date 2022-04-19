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19 Nisan 2022 Salı 23:27:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 23:27:00

BMGK üyelerinden İsrail ile Filistin arasındaki şiddet olaylarının durması çağrısı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Avrupalı ülkeler, İsrail ile Filistin arasında artan şiddet olaylarının son bulması çağrısı yaptı.

BMGK, İsrail ile Filistin arasında son günlerde artan gerginliği ve şiddet olaylarını kapalı oturumda görüştü.

Fransa, Norveç, İrlanda ve Arnavutluk, toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı. Konseyin eski üyelerinden Estonya da ortak açıklamaya katıldı.

Doğu Kudüs dahil çatışmaların yaşandığı kutsal alanlarda gerilimin artmasından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Şiddete derhal son verilmeli." denildi.

Sivillerin zarar görmesinin engellenmesi ve kutsal mekanların statükosuna saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, tüm taraflara maksimum itidal çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in güneyine Gazze'den roket atışları kınanırken, İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahalesinden ise bahsedilmedi.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKINLAR ARTTI

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı

Etiketler : BMGK Doğu Kudüs İsrail Gazze
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