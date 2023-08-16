BM'den uyarı: Sudan'da 6 milyon kişi kıtlığın eşiğinde

Küresel çapta faaliyet gösteren 20 yardım kuruluşundan salı günü yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Independent'ın haberine göre, çiftçilerin kendilerini ve komşularını besleyecek mahsulleri ekmeleri için zaman daralıyor. Tıbbi malzeme kıtlığı yaşanıyor. Durum kontrolden çıkıyor.

Açıklamada, ülkede 6 milyondan fazla kişinin çatışmalar nedeniyle "kıtlıktan bir adım uzakta" yaşadığı belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, iç savaşta yaklaşık 4 bin kişinin öldürüldüğünü söyledi. Yetkili, hayatını kaybedenlerin çoğunun kimliğinin henüz tespit edilemediğine ve cesetlerinin gömülemediğine de dikkat çekti.

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar ise orduyla Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık 4 aydır süren savaşın ancak müzakere masasında son bulacağını savundu.

BM Nüfus Fonu'ndan Laila Baker da iç savaşta yaşanan cinsel şiddet ve tecavüz vakalarına işaret ederek, "Çatışma bölgelerinde cinsiyete dayalı şiddetin yüzde 900'den fazla artış gösterdiğini tespit ettik. Buradaki kadınlar inanılmaz bir risk altında" dedi.

Kuruluşun İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise şimdiye dek 28'i tecavüz olmak üzere toplamda 32 cinsel saldırı vakası yaşandığını belirtti. 73 kişinin saldırıya uğradığını ve en az 19 olayda HDK üniforması giyen erkeklerin fail olarak gösterildiğini belirten Türk, gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

BM verilerine göre 1 milyon 17 bin 449 kişi savaş nedeniyle ülkeden kaçarken, 3 milyon 433 bin 25 kişiyse ülke içinde yerinden edildi.