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22 Eylül 2022 Perşembe 19:06:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 19:23:00

BM'den Türkiye'ye savaş esiri takasındaki rolü nedeniyle teşekkür

Kaynak: AA

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini açıkladı.

"SAVAŞIN SONLANDIRILMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Etiketler : Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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