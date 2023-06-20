VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun'dan, Dünya Mülteciler Günü mesajı
BM'den Tahıl Koridoru'na ilişkin açıklama
FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tunceli'de kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi
Somali'den çekilmeye başladılar: 2 bin askerlik çekilme planı bugün başladı
20 Haziran 2023 Salı 22:24:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 22:24:00

BM'den Tahıl Koridoru'na ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde operasyonların hızlandırılması ve bu "hayati" girişimin süresinin uzatılması için çağrıda bulunduğu bildirildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in denetlemelerdeki yavaşlama ve Yuzhny/Pivdennyi Limanı'nın saf dışı bırakılmasından üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu durumun, gemilerin hareketliliğinde azalmaya ve küresel pazarlarda gıda tedarikinde düşüşe yol açtığına dikkati çekildi.

Gıda ihracatlarının Ekim 2022'de 4,2 milyon tondan mayısta 1,3 milyon tona gerileyerek girişimin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, taraflara operasyonları hızlandırma ve bu hayati girişimin süresini uzatmaları için gerekli tüm çabayı sarf etmeleri çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, BM'nin tahıl girişimi ve Rusya ile BM arasında imzalanan mutabakat zaptına bağlılığının tam olduğu vurgulanarak, özellikle Ukrayna ve Rusya'da hasat zamanının başladığı bu dönemde girişimin önemli olduğuna işaret edildi.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

18 Temmuz'da süresi dolacak anlaşmaya ilgili Rus yetkililer, bunun uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.

Etiketler : Tahıl koridoru bm rusya-ukrayna türkiye tahıl koridoru
Bodrum'da İspanyol esintisi

Bodrum'da İspanyol esintisi
Kilt giydi

Kilt giydi
Dijitalde zirvede

Dijitalde zirvede
Seyirciyle ilk buluşma

Seyirciyle ilk buluşma
Emekli komedyen

Emekli komedyen
"Yollarda aranje yapıyoruz"

"Yollarda aranje yapıyoruz"
Fransa'da gururlandı

Fransa'da gururlandı
Sanat dünyasının yanında

Sanat dünyasının yanında
Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX