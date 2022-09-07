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07 Eylül 2022 Çarşamba 22:15:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 22:15:00

BM'den Somali'deki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Miletler (BM) tarafından Somali'de düzenlenen toplantıda ülkedeki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı yapıldı.

BM Somali Özel Temsilcisi James Swan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ülkedeki kuraklık ve gıda sorununa dikkati çekti.

Swan, "Somali'de gıda krizi ile mücadele için tüm paydaşları acilen ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamaya çağırıyorum" dedi.

Toplantıda ayrıca Somali'deki güvenlik durumu ve silahlı örgütlerle mücadelenin de ele alındığını belirten Swan, ülkedeki gıda krizinden en fazla kadın ve çocukların etkilendiğini sözlerine ekledi.

Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

Etiketler : Birleşmiş Milletler somali Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dsö
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