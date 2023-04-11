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11 Nisan 2023 Salı 17:23:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 17:23:00

BM'den Somali için "geniş kapsamlı uluslararası destek" çağrısı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de devam eden gıda sorunu nedeniyle "geniş kapsamlı uluslararası destek" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Guterres, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle Somali için "geniş kapsamlı uluslararası destek" çağrısında bulundu.

Somali'nin insani krizin yanı sıra terör saldırılarıyla da mücadele ettiğine dikkati çeken Guterres, "Ülke, içinde bulunduğu zorluklar nedeniyle uluslararası desteğe ihtiyaç duyuyor." dedi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud da ziyaretin önemine değinerek "Somali halkının, ülkedeki barış ve kurtuluşun sağlanmasıyla zorluk ve problemleri aşacağına eminiz." ifadesini kullandı.

Somali'de uzun süredir devam eden kuraklık ve güvenlik sorunları nedeniyle yaklaşık 6 milyon kişi "son derece kritik seviyede" gıda sorunu yaşıyor.

Etiketler : birleşmiş milletler somali destek kuraklık

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