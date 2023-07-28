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BM'den sıcaklık uyarısı: Dünya felaket bir yolda!
28 Temmuz 2023 Cuma 07:32:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 07:32:00

Birleşmiş Milletler'den dünyayı korkutan açıklama: Felaket yolda!

Kaynak: AA

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Dünya'ya sıcaklık uyarısında bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden dünyanın felaket bir yolda olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, yeni raporunda dünyanın Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefini karşılamaktan çok uzakta olduğunu ve sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 16 artış göstereceğini duyurdu.

Guterres, raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklama, "dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısı yaptı.

"G20 ÜLKELERİ KÜRESEL SERA GAZI EMİSYONLARININ YÜZDE 80'İNDEN SORUMLU"

Paris İklim Anlaşması'ndaki küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması hedefinin karşılanamamasının çok sayıda can kaybına neden olacağına dikkati çeken Guterres, "Bu hedefe ulaşacak araçlara sahibiz ama zamanımız hızla tükeniyor." değerlendirmesinde bulundu.

G20 ülkelerinin küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 80'inden sorumlu olduğuna dikkati çeken Guterres, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 45 kesintiye gidilmesi gerektiğini belirtti.

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

Etiketler : Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması G20 ülkeleri
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