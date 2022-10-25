BM'den Malezya'nın Myanmarlı sığınmacıları sınır dışı etmesine tepki

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan UNHCR Sözcüsü Shabia Mantoo, Malezya'daki Myanmarlı sığınmacıların durumunu ele aldı.

Mantoo, "UNHCR, Malezya'nın Myanmar'dan gelen sığınmacıları ülkelerine sürekli olarak geri yollaması ve hayatlarını riske atmasından ciddi endişe duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Nisan ayından bu yana Myanmarlıların zorla ülkelerine gönderildiğine dair haberler aldıklarını aktaran Mantoo, "Sadece son iki ayda yüzlerce Myanmarlının kendi istekleri dışında sınır dışı edildiği haberi geldi." şeklinde konuştu

Mantoo, bu şekilde sınır dışı etmelerin geri göndermeme ilkesine aykırı olduğunu vurgulayarak, "UNHCR olarak Myanmarlıların zorla geri gönderilmelerini durdurmaları yönünde Malezya'ya çağrılarımızı yineliyoruz." dedi.