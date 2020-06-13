  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
19 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koruma altındaki geyikböceği Diyarbakır'da görüldü
Kocaeli'de feribot seferleri normale dönecek
TCMB'den faiz oranı tespiti
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Galatasaray Çaykur Rizespor'a konuk olacak
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 504 kişi öldü
LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı! Sınav yerlerini öğrenmek için tıklayınız
Türkiye, Libya'da küresel tezgahı bozdu: Dünyaya ders verdik
İletişim Başkanlığı paylaştı! Haritadaki yeri ilk defa gösterildi
İngiltere'de devam eden protestoların ortasında aşırı sağ da sokağa iniyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye gerektiğinde tüm Doğu ve Orta Akdeniz kıyılarına müdahale ederim
Yeni tip koronavirüsten fazla can aldı
Trump'tan seçim sorusuna çok konuşulacak cevap
Dikkat çeken çağrı: Türkiye gibi yönetilmek istiyoruz
Çaresizlik itirafı: Türkiye ve Rusya'nın gösterisini izliyoruz
İsrail'de 'bu kadarına da pes' dedirten olay! Kovid-19 torpili
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti
BM'den Libya'daki toplu mezarlarlar için kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı
Beyaz Saray, sosyal medya kararnamesini basına sızdıran kişinin kovulduğunu açıkladı
BM, Kongo'dan Dubai'ye uzanan altın kaçakçılığı ağını belgeledi
"Libya'daki çekişen taraflar arasındaki gelgit oyununa sürüklenmeyeceğiz"
Toronto'daki camilerde Kovid-19 salgını sonrası ilk Cuma namazı kılındı
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişi öldü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten Kovid-19 sonrası dünya düzeni değerlendirmeleri
13 Haziran 2020 Cumartesi 08:09:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 08:09:00

BM'den Libya'daki toplu mezarlarlar için kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinden alınan Terhune'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Terhune'de son günlerde ortaya çıkarılan toplu mezarların şakınlık yaşattığını belirtti. 

    Toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturma yapılması, faillerin adalete teslim edilmesi, özellikle kurbanların kimliklerinin ve ölüm nedenlerinin belirlenip yakınlarına teslim edilmesi çağrısında bulunan Guterres, BM olarak bu soruşturmaya destek olmayı teklif etti.

    Guterres, Libya'da savaşan taraflara uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna uymaları gerektiğini hatırlatarak, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı da yaptı.

    Antonio Guterres, Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komitenin müzakerele yeniden başlamasını ise memnuniyetle karşıladı.

    Terhune vilayeti geçen hafta geri alınmıştı

    Libya ordusu, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında bir yıldan uzun süredir harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetini geçen hafta geri almıştı.

    Terhune'de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER