BM'den Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yönelik 'hassas noktadayız' açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuyu yakından takip ettiğini ve tüm taraflarla irtibat halinde olduğunu belirten Dujarric, görüşmelerin farklı düzeylerde sürdüğünü ifade etti.

Dujarric, girişim ve BM ile Rusya arasında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca yapılan tahıl ihracatının gıda fiyatlarını düşük tuttuğunu dile getirerek, "Bu programların devam etmesi için tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini ümit ediyoruz." dedi.

Sözcü Dujarric, "Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin açıkçası hassas bir noktadayız." ifadesini kullandı.

KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ

Rusya ve Ukrayna'nın uzamaya onay vermemesi halinde girişim 18 Mayıs'ta sona erecek.

Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması için çalıştıklarını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise girişimin Rusya'yı ilgilendiren kısmıyla ilgili sorunların hala giderilmediğine işaret ederek, Moskova'nın uzatmaya ilişkin karar aldığında açıklama yapacağını belirtmişti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna, Rusya ve BM ile ikili ve çok taraflı görüşmeler gerçekleştirildiği, tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edildiği duyurulmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi'ni imzalamıştı.

Halihazırda girişim sayesinde 30 milyon tondan fazla ihracat yapılmış bulunuyor.