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28 Kasım 2023 Salı 19:28:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 19:28:00

BM'den İsrail'in işgali genişletme planına tepki... "Derin endişe duyuyoruz"

Kaynak: AA

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, "İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze genelindeki saldırılarını genişletme ve yoğunlaştırma planlarından derin endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, "İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze genelindeki saldırılarını genişletme ve yoğunlaştırma planlarından derin endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

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Etiketler : BM İSRAİL İŞGAL TEPKİ GAZZE FİLİSTİN
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