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27 Şubat 2024 Salı 21:37:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 21:37:00

BM'den 'Gazze'ye insani yardım' mesajı! 23 Ocak'tan beri ulaşmıyor

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan beri insani yardım konvoylarının ulaşamadığını bildirdi.

BM, Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan beri insani yardım konvoylarının ulaşamadığını bildirdi.

İsrail vahşette sınır tanımıyor: Gazze'nin kuzeyinde 2 bebek açlıktan öldü!

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzari'nin Gazze'ye yardımlarda çok ciddi azalma olduğu uyarısını anımsatan Dujarric, "BM (insani yardım) sisteminin, Gazze'ye daha fazla giriş noktasına ihtiyacı var. Aynı zamanda kuzeye de dahil daha güvenli ulaşım yollarına ve sınır noktalarında yardım geçişlerinin hızlandırılmasına ihtiyaç var." dedi.

Dujarric, Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan beri insani yardım konvoylarının ulaşamadığını ifade etti.

Dünya Gıda Örgütü'nün Mısır'da 15 bin ton gıdanın hazırda beklediğini aktardığını bildiren Dujarric, Gazze'ye insani yardım ulaşımını zorlaştıran hususlardan bazılarını insani ateşkesin olmaması, uluslararası hukuka saygı duyulmadan çatışma yürütülmesi ve kamu düzeninin bozulması olarak sıraladı.

Dujarric, "Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor mu?" sorusuna, bu konunun öğleden sonra BM Güvenlik Konseyi'nde görüşüleceğini belirterek yorum yapmaktan kaçındı. Bunun üzerine gazeteciler, BM'nin neden açık bir şekilde "suçluyu" dillendirmediğini sorarak tepki gösterdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarıyla açlığa sürüklediği ve insani yardımın girişini engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 2 bebeğin açlıktan öldüğünü duyurmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 oranında azaldığını belirtmiş, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu." açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : GAZZE YARDIM İSRAİL FİLİSTİN BM
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